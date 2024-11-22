Onaysız tahsilata mahkeme engeli

Banka tarafından kendisinden alınan hesap işletim ücretleri ve kart aidatının haksız olduğunu gerekçe göstererek dava açan biri haklı bulundu. Yargıtay, müşterilerin aktif onayı olmadan yapılan sözleşme değişiklikleri ve ücret tahsilatlarını geçersiz saydı ve bu ücretin iade edilmesine hükmetti. Banka, müşterinin itiraz etmemesi durumunda sözleşme değişikliklerini onaylamış sayılacağını iddia ediyordu.Davacı, bankaya ödediği 192 euronun iadesini istedi, gelecekte bu tür ücretlerin alınması halinde doğacak zararların karşılanmasını talep etti. Alt mahkemeler talebi reddetti. Yargıtay, bankanın müşteriden aldığı ücretlerin hukuki bir dayanağının bulunmadığına kanaat getirdi. Sessiz kalmanın sözleşme değişikliklerini kabul edildiği anlamına gelmeyeceği de vurgulandı. Cengiz PARLAYAN / DORTMUND