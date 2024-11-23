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Giriş Tarihi: 23.11.2024

Kayıp imam nehirde 103 km sürüklendi

Kaybolduktan günler sonra ölü bulunan imam Fatih Eryılmaz’ın cesedinin nehirde 103 kilometre sürüklendiği ortaya çıktı. Ceset dört gün sonra teşhis edilebildi

TEVFİK KARA
Kayıp imam nehirde 103 km sürüklendi
DİTİB Duisburg Rheinhausen Eyüp Sultan Camisi imamı Fatih Eryılmaz'ın cesedinin Ren Nehri'nde 103 kilometre sürüklendiği belirlendi. DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey ve Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu, Hollanda'nın Nijmegen şehrinden geçen nehirde bulunan cesedin dört gün sonra teşhis edilebildiği açıklamasında bulundu.

'DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ'
Kuzey ve Kuşlu "Hocamız 6 Kasım'da kaybolduktan sonra arama çalışmaları devam etti. Camia olarak ümitle bekledik, ancak acı haberle yıkıldık. Hocamızın cesedi, 17 Kasım günü bulundu. Teşhis çalışmaları sonucu kimliği belirlendi" dedi. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ise, "Derin üzüntü içindeyiz" açıklaması yaptı.
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Kayıp imam nehirde 103 km sürüklendi
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