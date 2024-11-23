Kayıp imam nehirde 103 km sürüklendi

DİTİB Duisburg Rheinhausen Eyüp Sultan Camisi imamı Fatih Eryılmaz'ın cesedinin Ren Nehri'nde 103 kilometre sürüklendiği belirlendi. DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey ve Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu, Hollanda'nın Nijmegen şehrinden geçen nehirde bulunan cesedin dört gün sonra teşhis edilebildiği açıklamasında bulundu.Kuzey ve Kuşlu "Hocamız 6 Kasım'da kaybolduktan sonra arama çalışmaları devam etti. Camia olarak ümitle bekledik, ancak acı haberle yıkıldık. Hocamızın cesedi, 17 Kasım günü bulundu. Teşhis çalışmaları sonucu kimliği belirlendi" dedi. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ise, "Derin üzüntü içindeyiz" açıklaması yaptı.