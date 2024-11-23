Soykırımcıyı UCM’ye rağmen koruyorlar

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararı, İsrail'i koşulsuz destekleyen Almanya'yı şoke etti. Kararla köşeye sıkışan hükümet, "Kararı titizlikle inceleyeceğiz" açıklamasında bulundu.Birçok Avrupa ülkesi Netanyahu'nun ülkeye gelmesi durumunda tutuklanacağını açıklarken, Almanya nasıl adım atacağını bilemedi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, kararın titizlikle inceleneceğini aktardı ve "Atılacak adımlar incelenecek. Adım ancak Almanya'yı ziyaret etmeleri öngörüldüğünde atılabilir" dedi.Hebestreit, Almanya'nın UCM'nin tüzüğünün hazırlanmasında yer aldığını ve en büyük destekçilerinden biri olduğuna işaret etti. Hebestreit, "Bu duruş aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucudur. İsrail ile benzersiz ilişkiler ve büyük sorumluluk paylaşıyor olmamız da Alman tarihinin bir sonucudur" sözleriyle koşulsuz destek hatırlatması yaptı.Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili Isabel Cademartori, "Federal Hükümet, uluslararası tutuklama emri kapsamında aranan savaş suçlusu olduğundan Netanyahu'ya silah sevkiyatını derhal durdurmalı" dedi. Team Todenhöfer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer de aynı çağrıda bulundu ve "Savaş suçlularına silah sağlamak suçtur" diye konuştu.