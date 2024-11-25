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Giriş Tarihi: 25.11.2024

Mölln kurbanları törenle anıldı

Mölln’de 1992 yılında ırkçılar tarafından kundaklanan evde ölen 3 Türk vatandaşı, ölümlerinin 32. yılında anıldı

MEHMET UZUN
Mölln kurbanları törenle anıldı
Schleswig Holstein Eyaleti'nde bulunan Mölln'de 23 Kasım 1992'de kundaklanan binada Bahide Arslan (51), Yeliz Arslan (10) ve Ayşe Yılmaz (14) yaşamını yitirmişti. İki ırkçı Alman'ın gerçekleştirdiği kundaklamada hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı.



ÇİÇEK BIRAKTILAR
Eyalet Milletvekili Barış Öneş'in de katıldığı törende Hamburg Muavin Konsolosu Furkan Dülgar, saldırının yaşandığı evin önüne çelenk bıraktı. Törende, ırkçı saldırılarda ölen tüm kurbanlar için rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilendi.
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Mölln kurbanları törenle anıldı
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