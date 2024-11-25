Mölln kurbanları törenle anıldı

Schleswig Holstein Eyaleti'nde bulunan Mölln'de 23 Kasım 1992'de kundaklanan binada Bahide Arslan (51), Yeliz Arslan (10) ve Ayşe Yılmaz (14) yaşamını yitirmişti. İki ırkçı Alman'ın gerçekleştirdiği kundaklamada hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı.Eyalet Milletvekili Barış Öneş'in de katıldığı törende Hamburg Muavin Konsolosu Furkan Dülgar, saldırının yaşandığı evin önüne çelenk bıraktı. Törende, ırkçı saldırılarda ölen tüm kurbanlar için rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilendi.