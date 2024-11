Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında açıklamada bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Her gün 140'tan fazla kadın ve kız çocuğu cinsel bir suçun kurbanı oluyor. Her üç dakikada bir kadın ya da kız çocuğu, kendi evinde şiddete maruz kalıyor ve bunlar sadece polis tarafından kaydedilen suçlar. Neredeyse her gün bir kadın ya da kız çocuğu öldürülüyor ve bu korkunç bir rakam" dedi. Aile Bakanı Lisa Paus ise kadınlara yönelik şiddetin ciddi sorun olduğunu vurguladı. BERLİN