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Giriş Tarihi: 27.11.2024

Sığınak hazırlıkları başladı

Almanya, artan güvenlik endişesi nedeniyle ulusal sığınak planı çalışması başlattı. Büyük kentlerde yeni sığınaklar inşa edilecek

Fatih YILMAZ
Sığınak hazırlıkları başladı
Federal İçişleri Bakanlığı sivil savunmayı güçlendirmek ve nüfusun acil durumlarda daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla sığınak planı hazırlığına başladı. Plan kapsamında, Soğuk Savaş döneminden kalan sığınakların yeniden modernize edilmesi ve ihtiyaç halinde kullanılabilir hale getirilmesi öngörülüyor.

YENİ SIĞINAKLAR PLANLANIYOR
Ülkede 599 olan sığınak sayısı artırılacak, özellikle büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğuna uygun yeni sığınaklar inşa edilecek. Mevcut altyapının enerji, su ve iletişim gibi temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde güncellenmesi gündemde. Vatandaşların bireysel hazırlıklarını artırması da teşvik ediliyor.
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Sığınak hazırlıkları başladı
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