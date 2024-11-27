Yeşiller’den Dündar’a vatandaşlık torpili

Can Dündar'ın Alman vatandaşlığına başvuru işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle araya Yeşiller Partisi'nin girdiği öğrenildi. İnternet sitesi Nius'a sızdırılan iç yazışmalara göre, Yeşiller Meclis Grubu Hukuk Müşaviri Michael Schlikker, Yeşiller Partili Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth'un özel kalemine mail gönderdi. Mailde, Dündar'ın vatandaşlık başvurusunun hızlandırılması ve kolaylaştırılması istendi.Mailde, Roth'un Dündar'a, "İsteğiniz üzere, vatandaşlık başvurunuzun 'özel bir vatandaşlık ilgisi' taşıdığını onaylamaktan memnuniyet duyarım. Alman vatandaşlığını edinme kararı almış olmanız beni daha da memnun etmektedir. Bu sayede, ülkemizde kalıcı özgürlük sesi haline geleceksiniz" cevabını vermesi, Berlin İçişleri Senatörü İris Spranger'e de bu mektubu yazması tavsiye edildi.Can Dündar'a yazılan mektubun ekte sunulduğu belirtilip, "Bu mektupta, kendisinin vatandaşlığa kabulü konusunda özel bir kamu yararı olduğunu teyit ediyorum. Dündar'ın vatandaşlık sürecini bu bağlamda hızlandırma ve kolaylaştırma imkânı görüyorsanız, bu beni çok mutlu edecektir" denildi. Can Dündar'a da kendilerine nasıl müracaat edeceği konusunda akıl verilip örnek mektup hazırlandı.