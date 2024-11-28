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Giriş Tarihi: 28.11.2024

AfD düşmanlığı artık gizlemıyor

Irkçı AfD, gizli toplantılarda görüştüğü konuları kongrelerinde ele almaya başladı. Bavyera Teşkilatı, göçmenleri ülkeden göndermeyi öngören planı kabul etti

Mustafa AKBABA
AfD düşmanlığı artık gizlemıyor
Göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Greding'de düzenlediği parti kongresinde milyonlarca yabancıyı ülkeden gönderme planı olan "Yeniden Göç" adlı tasarı taslağını kabul etti. Bavyeralı Milletvekili Rainer Rothfuss tarafından hazırlanan ve delegelerin onayladığı taslağa göre, uyum yeteneği ve isteği zayıf olanlar geldikleri ülkelere geri gönderilecek.

BAKANDAN TEPKİ GELDİ
Daha önce gizli toplantılarda görüşülen ve ilk kez açıkça AfD delegelerince metne dökülüp onaylanan planda, sığınma talebinde bulunanların derhal Avrupa dışındaki bir koruma merkezinde toplanması da yer aldı. Plana, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU), "Ülkemizin geleceğini bu şekilde şekillendiremeyiz" diyerek tepki gösterdi.

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AfD düşmanlığı artık gizlemıyor
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