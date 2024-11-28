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Giriş Tarihi: 28.11.2024

Gastronomide alarm zilleri çalıyor

Almanya Otel ve Restoranlar Birliği, konaklama ve yiyecek sektöründe yaşanan krizin devam ettiğine dikkat çekti. Birlik, sektörün büyük çıkmazda olduğunu aktardı

Gastronomide alarm zilleri çalıyor
Koronavirüs pandemisi sırasında sektöre destek olmak amacıyla restoran ve kafelerde yiyecekler için vergi oranı geçici olarak yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürülmüştü. Almanya Otel ve Restoranlar Birliği (Dehoga), yeniden kriz içinde olunduğunu açıkladı ve vergide indirim istedi. Birlik, "Ülkemizin gastronomisinde alarm zilleri çalıyor" diyerek, birçok işletmenin şimdiden kapandığını, diğerlerinin ise büyük çıkmazda olduğunu ifade etti. Gelecek hükümete çağrı yapan Dehago, "Eğer bir sonraki hükümet bu yanlış vergi politikasını düzeltmezse, daha da kötüye gideceğiz" uyarısı yaptı. FRANKFURT
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Gastronomide alarm zilleri çalıyor
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