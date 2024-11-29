Enflasyona karşı bin euroluk banknot talebi

Federal Meclis'e sunulan bir önergede 500 euroluk banknotun yeniden tedavüle girmesi ve bin euroluk banknot basılması talep edildi. Önergede 500 euroluk banknotun kaldırılmasının, potansiyel olarak nakit paranın ortadan kaldırılmasına yönelik sembolik adım olarak değerlendirilebileceği belirtildi. Bu nedenle büyük banknotların yeniden piyasaya sürülmesi ve nakit para kullanımının korunması savunuldu. Avrupa Merkez Bankası 2018'den bu yana 500 euroluk banknot basmıyor, piyasadaki kusurlu paraları da imha ediyor.