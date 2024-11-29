Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Enflasyona karşı bin euroluk banknot talebi
Giriş Tarihi: 29.11.2024

Enflasyona karşı bin euroluk banknot talebi

Son dönemde tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşayan Almanya’da bin euroluk banknot basılması gündemde. Tedavülden kalkan 500 euro da piyasaya sürülecek

Fatih YILMAZ
Enflasyona karşı bin euroluk banknot talebi
Federal Meclis'e sunulan bir önergede 500 euroluk banknotun yeniden tedavüle girmesi ve bin euroluk banknot basılması talep edildi. Önergede 500 euroluk banknotun kaldırılmasının, potansiyel olarak nakit paranın ortadan kaldırılmasına yönelik sembolik adım olarak değerlendirilebileceği belirtildi. Bu nedenle büyük banknotların yeniden piyasaya sürülmesi ve nakit para kullanımının korunması savunuldu. Avrupa Merkez Bankası 2018'den bu yana 500 euroluk banknot basmıyor, piyasadaki kusurlu paraları da imha ediyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Enflasyona karşı bin euroluk banknot talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA