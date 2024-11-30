Ekonominin 288 bin göçmene ihtiyacı var

Bertelsmann Vakfı tarafından hazırlanan bir rapora göre, iş gücü piyasası 2040 yılına kadar her yıl 288 bin göçmene ihtiyaç duyacak. Bu göçmen iş gücü olmadan ekonominin sürdürülebilirliği ve iş gücü açığının giderilmesi ise mümkün olmayacak. Uzmanlara göre, Almanya'nın göçmen çekmek için daha cazip bir ülke haline gelmesi gerekiyor.Vakfın Göç Uzmanı Susanne Schultz, bu sorunun çözülmesi için bürokratik engellerin kaldırılması ve göçmenlerin yaşam ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Vakfa göre, niteliklerin tanınması, entegrasyon programları ve göçmen dostu politikaların devreye sokulması da büyük önem taşıyor.