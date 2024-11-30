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Giriş Tarihi: 30.11.2024

Ekonominin 288 bin göçmene ihtiyacı var

Almanya’nın ekonomisini ayakta tutabilmesi için 2040 yılına kadar her yıl 288 bin göçmen kökenli çalışana ihtiyacı var. Bunun sağlanması için ise koşullar değişmeli

İbrahim TAŞ
Ekonominin 288 bin göçmene ihtiyacı var
Bertelsmann Vakfı tarafından hazırlanan bir rapora göre, iş gücü piyasası 2040 yılına kadar her yıl 288 bin göçmene ihtiyaç duyacak. Bu göçmen iş gücü olmadan ekonominin sürdürülebilirliği ve iş gücü açığının giderilmesi ise mümkün olmayacak. Uzmanlara göre, Almanya'nın göçmen çekmek için daha cazip bir ülke haline gelmesi gerekiyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞMELİ
Vakfın Göç Uzmanı Susanne Schultz, bu sorunun çözülmesi için bürokratik engellerin kaldırılması ve göçmenlerin yaşam ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Vakfa göre, niteliklerin tanınması, entegrasyon programları ve göçmen dostu politikaların devreye sokulması da büyük önem taşıyor.
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Ekonominin 288 bin göçmene ihtiyacı var
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