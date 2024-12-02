Polizei yedek anahtar peşinde

Baden Württemberg Eyaleti Adalet Bakanı Marion Gentges, otomobil üreticilerinin polis için yedek anahtar temin etmelerini ya da erişim kodu vermelerini zorunlu kılacak yasa değişikliği önerisi sundu. Söz konusu düzenleme, soruşturmalara destek sağlamak amaçlı olarak araçların içine girerek dinleme cihazlarının yerleştirilmesi için kullanılacak.Modern araç güvenlik sistemlerinin, polisin şüphelilerin araçlarına erişimini giderek zorlaştırdığını ifade eden Gentges (CDU), bu nedenle yasa değişikliği önerdi. Buna göre, otomobil üreticileri polisin gizli soruşturmalar için talep etmesi durumunda kilit kodları veya yedek anahtarlar sağlamak zorunda kalacak. Öneri, Adalet Bakanları Konferansı'nda alınan 34 karardan biri oldu.ŞU anda otomobil üreticilerinin bu tür soruşturmalarda yardım etmesini zorunlu kılan bir yasa bulunmuyor. Telekomünikasyon şirketleri iş birliği yapmak zorunda olsa da, bu zorunluluk araç üreticileri için geçerli değil. Bakan Gentges, teknik güvenlik önlemlerinin kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını engellememesi gerektiğini vurguladı.Uzmanlar, önerinin veri gizliliğine ve bireysel güvenlik standartlarına müdahale riski taşıyabileceği konusunda uyardı. Yasal bir düzenlemenin bireylerin hakları ile kolluk kuvvetlerinin gereklilikleri arasında çatışmaya yol açabileceği ifade edildi.Bakan Marion Gentges, "Hırsızlık önleme konusunda üreticilerinm evcut teknik standartları, soruşturma ekipleri için giderek daha fazla aşılamaz engel teşkil ediyor. Araçların yaklaşık üçte biri, alarm veya uyarı işlevleriyle donatılmış durumda. Üreticilerin, hırsızlık alarm sistemlerini veya diğer uyarı işlevlerini aşma konusunda kilit kodlarının ya da yedek anahtarların sağlanmasıyla iş birliği yapması bu nedenle zorunlu" dedi.