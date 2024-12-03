74 bin 600 çocuk korumaya alındı

Çocuk ve gençlerin koruma altına alınması konusunda, gençlik daireleri bir önceki yıla kıyasla daha fazla vakaya müdahale etti. Federal İstatistik Dairesi'ne göre, koruma altına alınanların yarısını yalnız başına yurtdışından gelen çocuk ve gençler oluşturdu. 74 bin 600 koruma altına alma vakalarının yaklaşık üçte biri çocuğun refahına yönelik acil tehlike nedeniyle gerçekleşti. Vakaların yüzde 11'inde doğrudan başvuru gerçekleşti. Sık karşılaşılan nedenler, ebeveynlerin yetersizliği, ihmal belirtileri, fiziksel istismar işaretleri ve ilişki sorunları oldu. FRANKFURT