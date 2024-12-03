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Giriş Tarihi: 3.12.2024

74 bin 600 çocuk korumaya alındı

Gençlik daireleri, geçen yıl 74 bin 600 çocuk ve genci korumaya aldı. Nedenlerin başında aile içi istismar, ebeveynlerin bakımda yetersiz kalışı ve ihmal yer aldı

74 bin 600 çocuk korumaya alındı
Çocuk ve gençlerin koruma altına alınması konusunda, gençlik daireleri bir önceki yıla kıyasla daha fazla vakaya müdahale etti. Federal İstatistik Dairesi'ne göre, koruma altına alınanların yarısını yalnız başına yurtdışından gelen çocuk ve gençler oluşturdu. 74 bin 600 koruma altına alma vakalarının yaklaşık üçte biri çocuğun refahına yönelik acil tehlike nedeniyle gerçekleşti. Vakaların yüzde 11'inde doğrudan başvuru gerçekleşti. Sık karşılaşılan nedenler, ebeveynlerin yetersizliği, ihmal belirtileri, fiziksel istismar işaretleri ve ilişki sorunları oldu. FRANKFURT
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74 bin 600 çocuk korumaya alındı
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