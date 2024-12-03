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Giriş Tarihi: 3.12.2024

Danışmanlık şirketlerine 240 milyon € aktarıldı

Almanya’daki bakanlıkların geçen yıl dış danışmanlık hizmetleri için yaklaşık 240 milyon euro harcadığı ortaya çıktı. En fazla harcamayı İçişleri Bakanlığı yaptı

Fatih YILMAZ
Danışmanlık şirketlerine 240 milyon € aktarıldı
54 MİLYON EURO ARTTI
Bütçede oluşan açığı kapatmak için halka sunulan destekleri kesen koalisyon hükümetinin, danışmanlık hizmetine yüklü paralar harcadığı ortaya çıktı. Bakanlıkların 2023'te dış danışmanlık hizmetleri için 239,4 milyon euro harcama yaptığı açıklandı. Rakam, 2022'ye kıyasla 53,8 milyon euro daha fazla harcamayı işaret etti.

MALİYE İKİNCİ SIRADA
EN fazla harcamayı 59,7 milyon euro ile İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı, ikinci sırada Maliye Bakanlığı'nın yer aldığı aktarıldı. Maliye eski Bakanı Christian Lindner, sıkı tasarruf politikasını savunmasına rağmen danışmanlık için 38,2 milyon euro harcadı. Üçüncü sırada 17,9 milyon euro ile Sağlık Bakanlığı yer aldı.

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Danışmanlık şirketlerine 240 milyon € aktarıldı
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