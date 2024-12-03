Danışmanlık şirketlerine 240 milyon € aktarıldı

Bütçede oluşan açığı kapatmak için halka sunulan destekleri kesen koalisyon hükümetinin, danışmanlık hizmetine yüklü paralar harcadığı ortaya çıktı. Bakanlıkların 2023'te dış danışmanlık hizmetleri için 239,4 milyon euro harcama yaptığı açıklandı. Rakam, 2022'ye kıyasla 53,8 milyon euro daha fazla harcamayı işaret etti.EN fazla harcamayı 59,7 milyon euro ile İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı, ikinci sırada Maliye Bakanlığı'nın yer aldığı aktarıldı. Maliye eski Bakanı Christian Lindner, sıkı tasarruf politikasını savunmasına rağmen danışmanlık için 38,2 milyon euro harcadı. Üçüncü sırada 17,9 milyon euro ile Sağlık Bakanlığı yer aldı.