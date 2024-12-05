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Giriş Tarihi: 5.12.2024

Loto milyonerine silahlı tehdit

Loto milyoneri Kürşat Yıldırım, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı biri tarafından tehdit edildi. Yıldırım, “Büyük şok yaşadım. Saldırgan yakalandı” dedi

Cengiz PARLAYAN
Loto milyonerine silahlı tehdit
OTOMOBİLİNİ TEKMELEDİ
Dortmund kentinde yaşayan ve lotodan 10 milyon euro ikramiye kazanan Kürşat Yıldırım, hakaret ve tehdide maruz kaldı. Kavşakta kırmızı ışıkta beklerken yanına bir otomobilin yanaştığını anlatan Yıldırım, "Bağırmaya başladığını fark ettim. Önce hayranım sandım. Bana hakaretler etmeye başladığını anladım. Aracından inerek otomobilimi tekmeledi. Silahı olduğunu fark ettim. Tehditler savurdu. Hayatımın şokunu yaşadım. Polisi arayıp yardım istedim. Gelen polisler, saldırganı gözaltına aldı" dedi.
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Loto milyonerine silahlı tehdit
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