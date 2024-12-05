Loto milyonerine silahlı tehdit

Dortmund kentinde yaşayan ve lotodan 10 milyon euro ikramiye kazanan Kürşat Yıldırım, hakaret ve tehdide maruz kaldı. Kavşakta kırmızı ışıkta beklerken yanına bir otomobilin yanaştığını anlatan Yıldırım, "Bağırmaya başladığını fark ettim. Önce hayranım sandım. Bana hakaretler etmeye başladığını anladım. Aracından inerek otomobilimi tekmeledi. Silahı olduğunu fark ettim. Tehditler savurdu. Hayatımın şokunu yaşadım. Polisi arayıp yardım istedim. Gelen polisler, saldırganı gözaltına aldı" dedi.