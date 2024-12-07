Köklü kulübe belediye ayıbı

Mannheim ve çevresindeki Türklerin 1973 yılında kurduğu Türkspor Mannheim Kulübü, kentin belediye başkanını sorunlarını anlatmak için ziyaret etti. Başkan ve yöneticiler, ziyarette şoke eden haberlerle karşı karşıya kaldı. Mannheim Belediye Başkanı Christian Specht, Türkspor sahasının da yer aldığı bölgenin yeniden planlanacağını ifade etti.Yöneticiler bu haber üzerine büyük şaşkınlık yaşarken başkandan ikinci kötü haber geldi. Specht, kulübün uzun yıllardır üzerinde çalıştığı tesis projesinin hayata geçirilebilmesi için irtifak hakkı sözleşmesinin 99 yıl değil 30 yıl süreyle verilebileceğini dile getirdi. Yöneticiler, sportif başarıya destek beklerken belediyenin tutumuyla hayal kırıklığı yaşadı.KULÜP Başkanı Hüseyin Adalı, "Tesis için izin almayı beklerken mevcut yerimizi koruyup koruyamayacağımızın bile belli olmadığı durumla karşı karşıya kaldık. Altı ay diken üstünde bekleyeceğiz. Bölgedeki Waldorf Mannheim ile VfR Mannheim'ın hipodrom ve rugby sahasına dokunulmuyor, bizim sahamız planlanıyor. Bu şaşırtıcı" diye duruma tepki gösterdi.Beş yaşından itibaren her yaştan 300'ün üzerinde lisanslı futbolcusu ve 500 üyesi olan Türkspor Mannheim, kentte göçmen kökenlilerin uyumu için de çaba gösteriyor. FC Türkspor, iki yıl önce tesis inşa etmek için kolları sıvadı ve yatırımcı da buldu, ancak belediyeden gerekli izin çıkmadı.