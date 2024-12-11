Belediyelerin bütçe açığı kapanmıyor

Belediyeler Birliği Başkanı Andre Berghegger (52), belediyeleri 2025'te 13,2 milyar euroluk mali açık beklediğini duyurdu. Bu açığı biraz olsun kapatmanın tek yolunun vergileri artırmak olduğunu söyleyen Berghegger, "Yüzlerce belediye, 2025'in başında içme suyu, atık su, mezarlık ve sokak temizliği gibi hizmetlere zam yapacak. Bu da vatandaşın bütçesine yansıyacak" dedi.toplama ücreti Düsseldorf, Münih, Köln ve Essen gibi büyük kentlerde yüzde 5 ile 14 oranında artacak. Sokak temizliği için Schwerin halkı yüzde 30 oranında zamlı ödeme yapmak zorunda kalacak. Bazı kentlerde köpek vergisi için yüzde 40 oranında zam talep edilecek. Büyük kentlerde halk, köpeği için 105 euroya kadar vergi ödemek zorunda kalacak.