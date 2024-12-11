Hayat verdiği Kerim’le buluştu

Saarland Eyaleti'ne bağlı Merzig'de yaşayan diyetisyen Nina Scardamaglia (32), 2014 yılında yaptığı kemik iliği bağışıyla hayat verdiği Kerim Demir ile buluştu. Bağışa ihtiyaç duyduğunda dört yaşında olan Kerim'e buluşmada sıkı sıkı sarılan Nina, "Kerim ve ailesiyle derin bağ kurdum. Bağışçı olmakla sadece bir hayat kurtarmaz, bir aile de kazanırsınız" dedi.Alman Kemik İliği Bilgi Bağış Bankası'na (DKMS) 19 yaşındayken bağışçı olan Nina, "Küçük bir şehirde yaşıyorum. Bizde birinin yardıma ihtiyacı olduğunda herkes elinden geleni yapar. Kayıttan dört yıl sonra bağışçı olarak seçildiğim haberi geldi. Hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Hayatımdaki ilk ve tek ameliyattı. Bir an bile pişmanlık duymadım" diye konuştu.Bağışın Türkiye'de dört yaşındaki bir çocuğa gittiğini öğrendiğinde derin bir duygusallık yaşadığını aktaran Nina, "İki yıl aileyle mektup yoluyla anonim şekilde iletişim kurduk. Sonra, adres değişimine onay geldi. WhatsApp üzerinden mesajlaşmaya ve video görüşmeleri başladı. Çeviri programlarıyla iletişimi sürdürdük. Nişanlımla birlikte Antalya'ya bir haftalık ziyarette bulunduk" dedi.Havalimanında Kerim ve ailesi tarafından büyük sevgiyle karşılandığını anlatan Nina, "Bu ziyaret, unutulmaz bir hafta olarak hafızamıza kazındı. Türk kültürünü yakından tanıma fırsatımız oldu. Bize yemekler yapıldı, hediyeler verildi. Geziler yaptık. Kısa sürede kendimizi bir ailenin parçası gibi hissettik" dedi.Anne Emine ve baba Mehmet Demir, "Kerim yoğun bakımda uzun süre ölüm kalım savaşı verdi. Kardeşleri bağışçı olamayınca Nina oğlumuzun hayatını kurtardı. Allah onu hep korusun" diyerek, Nina'ya olan minnettarlıklarını ifade etti. Nina ve Demir ailesi, herkesin bağışçı olmasını da istedi.