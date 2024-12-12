Göçmene karşı iklim kötüleşti

Federal Hükümet'in Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, Nitelikli Göç ve Entegrasyon Danışma Konseyi'nin (SVR) 2024 Uyum Raporu'nu değerlendirdi. Ataman, raporun göçmenlere karşı iklimin kötüleştiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi ve "Göçmenlerin yarısından fazlası işyerinde veya resmi dairelerde ayrımcılıkla karşılaşıyor" şeklinde görüş belirtti.RAPORA göre, özellikle Almanya'nın doğusunda göçmen geçmişi olmayanlarda uyum konusundaki eleştiriler artış gösterdi. Bu gruptakilerin göçmenlerin refahı tehdit ettiğine inananların oranı, 2018'e kıyasla yüzde 10,4 arttı. Göçmen çocukların yoğun olduğu okullarda tüm öğrencilerin daha az öğrendiği yönündeki görüşe katılanların oranı da yükseldi.