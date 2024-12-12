Skandal baskın hakimi çıldırttı

Monheim kentinde haziran ayında gerçekleşen skandal polis baskınının davasında hâkim, polisler ile savcıya ağır eleştiriler yöneltti. Düsseldorf Eyalet Mahkemesi hâkimi, Özel Harekât Timi'nin (SEK), 60 suç kaydı bulunan bir kişinin evine düzenleyeceği baskında adres şaşırıp Ercan Tümer'in (26) evini basması ve sonrasında orantısız güç kullanmasına sert çıktı.Hakim, polis ve savcının yanı sıra yerel mahkemeye de eleştiri getirdi. Baskının hukuka aykırı olduğuna hükmeden hâkim, "SEK'in gece yarısı baskını 'orantısız güç kullanımı' teşkil ediyor. Ayrıca, suçlunun polisin elinde olan cep telefonunun incelenmemesi ciddi hata" dedi, adres tespitindeki ihmalin altını da çizdi. Mahkeme, soruşturmadaki eksikleri bir bir gözler önüne serdi.Yaşadığı travma nedeniyle evinden taşınmak zorunda kalan Ercan Tümer, "Anne-babamın yanına sığındım, ama hâlâ olayın şokunu atlatamadım. Üst mahkemenin kararı bir nebze olsun içimi rahatlattı. Ancak benim yaşadıklarımı başkaları yaşamasın" diye konuştu.Tümer'inavukatı Yalçın Tekinoğlu, gerçek suçlunun bir gün sonra teslim olduğunu belirterek, "Polis olaydan dört gün sonra hâlâ 'doğru kişiyi yakaladık' diyerek açıkça yalan söyledi. Baskın öncesi aynı mahallede oturan Ercan adlı diğer kişinin doğum tarihine de bakılmadı. Bu yapılmış olsa yanlış adrese gelinmeyecekti. Müvekkilim, polis ve savcılığın neden olduğu bu ihmaller zinciriyle büyük bir adalet skandalına maruz kaldı" dedi.