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Giriş Tarihi: 13.12.2024

Kömür yasağı tatlıya bağlandı

Kebapçılardan yükselen duman halkı rahatsız edince mangal kömürüne getirilen yasakta, uzlaşmaya varıldı. Mahkemeye taşınan şikâyet, restoranlara yeni filtre takma şartı getirdi

İbrahim TAŞ
Kömür yasağı tatlıya bağlandı
KÖLN'DE Türk esnafın yoğun olduğu Weidengasse'de kebapçılara getirilen mangal kömürü yasağında uzlaşma sağlandı. Köln İdare Mahkemesi, beş restoran sahibinin şehir yönetiminin getirdiği yasaklama kararına karşı açtığı davada, işletmeciler filtre takmayı taahhüt etti. Köln Belediyesi, mangal dumanından rahatsız olduklarını belirten bölge sakinlerinin şikâyeti üzerine haziran ayında yasak getirmişti. Varılan uzlaşmaya göre restoran sahipleri, mevcut filtre sistemlerini 30 Nisan 2025'e kadar değiştirip kokuyu yüzde 90 oranında azaltması ve durumu şehir yönetimine kanıtlaması gerekiyor.
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Kömür yasağı tatlıya bağlandı
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