Vatandaşlıkta tarihi karar

Düsseldorf İdare Mahkemesi, Türk kökenlilerin Alman vatandaşlığını koruma hakkına ilişkin tarihi karara imza attı. Karara göre, Almanya'da 1999 ve öncesinde Alman vatandaşlığına geçen, ancak 2000 yılı sonrası Alman makamlarından habersiz yeniden Türk vatandaşlığı alanlar, karar kapsamında Alman vatandaşlığını kaybetmiş sayılmayacak.KARAR, Wuppertal ve Krefeld'de yaşayan iki kişinin Alman vatandaşlığını kaybettiklerine ilişkin aldıkları yazı sonrası açtıkları davadan çıktı. Mahkeme, Almanya'nın o dönemde yürürlükte olan vatandaşlık yasalarının Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı olduğuna hükmetti. Yasa, 2000 yılı sonrası izinsiz çifte vatandaşlığa izin vermiyordu.Düsseldorf İdare Mahkemesi, karar öncesi Avrupa Birliği Adalet Divanı'na (ABAD) başvurmuş ve görüş talep etmişti. ABAD, genel olarak Alman vatandaşlığının otomatik kaybını AB hukukuna aykırı bulmasa da bireysel durumların göz önünde tutulması gerektiğini belirtmişti. Vatandaşlık kaybının kişinin hayatını nasıl etkilediğine bakılması gereğine de vurgu yapılmıştı.DAVA, 1970'ler ile 1990'lar arasında Türkiye'den Almanya'ya göç eden ve sonradan Alman vatandaşlığına geçen beş kişiyi ilgilendiriyor. Ancak bu kişiler daha sonra tekrar Türk vatandaşlığını aldıklarında Alman yetkililer onların Alman vatandaşlığını kaybettiğini ilan etti. Wuppertal'daki dava, Alman vatandaşlık yasası için emsal teşkil edebilecek bir gelişme olarak değerlendirildi. Mahkeme, karara Eyalet Yüksek Mahkemesi nezdinde itiraz ve temyiz yolunu açık bıraktı.