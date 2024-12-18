Ekonomik zayıflık kronik hal aldı

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da geçen ay 85,6 puan olan Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle 84,7 puana indi. Böylece endeks, Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi.IFO Başkanı Clemens Fuest, şirketlerin önümüzdeki aylara ilişkin beklentileri konusunda daha kötümser olmalarının düşüşte etkili olduğunu belirtti, "Alman ekonomisinin zayıflığı kronik hale geldi" dedi. Öte yandan Almanya Merkez Bankası, ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ekonomide küçülme bekliyor. BERLİN