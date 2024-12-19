Erken rezervasyonda tercih yine Türkıye

Seyahat acenteleri ve turizm şirketlerinin verilerine göre, Almanların en çok tercih ettiği tatil rotası bir kez daha Türkiye oldu. TUI'nin Almanya CEO'su Benjamin Jacobi, "Önümüzdeki yaz için daha önce hiç olmadığı kadar erken rezervasyon alıyoruz. Özellikle Türkiye'ye yönelik ilgi dikkat çekici düzeyde" dedi.TUI, 2024'te Türkiye'ye ilgide yüzde 30'un üzerinde artış yaşandığını ve bir milyondan fazla Alman turistin tatilini Türkiye'de geçirdiğini de açıkladı. Tur operatörü Schauinsland-Reisen, Türkiye'ye yönelik 2025 yaz sezonu rezervasyonlarının geçen yıla kıyasla iki katından fazla arttığını duyurdu. Seyahat platformu weg.de ise İstanbul'a yapılan rezervasyonların yüzde 124 arttığını kaydetti.