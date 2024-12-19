Kira fiyatları yüzde 64 arttı

Yüksek talep ile sınırlı arz, kira fiyatlarını 2024'te de yukarıya doğru çekti. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (DIW) analizine göre, mevcut ve yeni konutlarda kiralar, 2024'te ortalama yüzde dört oranında yükseldi. 2010 yılından bu yana net kira ücretine ise yüzde 64 oranında zam yapıldı. En büyük neden kiralanacak konut sayısının azalması oldu.DIW, arsa, müstakil evler ve dairelerin 2023'e kıyasla ortalama yüzde beş daha ucuz hale geldiğini açıkladı. Enstitü, yıl ortasından itibaren grafiğin değiştiğine, faizlerdeki düşüşün fiyatları artırmaya başladığına işaret etti. Öte yandan, ekim ayında 18 bin 800 konutun inşası için ruhsat verildi. Sayı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 düşüş gösterdi.