Vaatler ekonomi ve göç üzerine

Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi partiler seçmene seçilmeleri durumunda hangi politikalar üzerine yoğunlaşacaklarını anlatmaya başladı. SABAH, oluşturulan parti programlarını inceledi ve öne çıkan başlıkları derledi. Partilerin ağırlık verdiği konuların başında ekonomi yer aldı. Göç politikası da öne çıktı.Birlik Partileri'nde (CDU/CSU) ekonomi ana tema olarak öne çıktı. CDU/ CSU vergi indirimi vaat etti, işsizlikle mücadele için vatandaş parasında (Bürgergeld) kesinti yapılacağını duyurdu. Göçün sınırlandırılmasını seçmene vaat eden CDU/CSU, iktidara gelmesi halinde savunma harcamasını artırıp, güvenlik noktalarını güçlendirecek.Sosyal Demokrat Parti (SPD)elektrik fiyatlarının düşürülmesini, vergi reformlarıyla dar ve orta gelir gruplarına destek sağlanmasını, savunma harcamalarının yükseltilmesini, asgari saat ücretinin 15 euroya çıkarılmasını vaat etti. Yeşiller'in vaatleri arasında da asgari saat ücretinin 15 euro olması yer aldı. Yeşiller, vatandaşa finansal destek sağlamayı taahhüt etti.Almanya için Alternatif Partisi (AfD) AB'den ayrılmayı, euronun yerine marka geçmeyi önerdi. Vergi indirimlerini parti programına alan AfD, Rusya'dan gaz ithalatına yeniden başlamayı, sınır kontrollerini sıkılaştırmayı vaat etti. Hür Demokrat Parti (FDP), seçmenine vergi muafiyeti sınırını 1000 euroya çekme, mesai ücretini vergiden muaf tutma sözü verdi.