Ramazan Avcı ölümünün 39. yılında anıldı

Hamburg'da 21 Aralık 1985 tarihinde ırkçıların saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Ramazan Avcı, 24 Aralık 1985'te yaşamını yitirmişti. Ramazan Avcı İnisiyatifi tarafından "Unutturmayacağız, Affetmeyeceğiz" sloganı altında düzenlenen tören, Ramazan Avcı Meydanı'nda gerçekleştirildi.Protokolsüz düzenlenen törende Avcı'nın ailesi ve sevenleri anıta çiçek bıraktı. Alman 2. Lig ekibi Hamburger SV ile Greuther Fürth maçında Almanca ve Türkçe olarak ırkçılık karşıtı yazılar gösterildi ve ırkçılık lanetlendi. Hamburglu futbolculardan bazıları da maç sonrası anma törenine katıldı.