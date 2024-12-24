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Giriş Tarihi: 24.12.2024

Ölüm tehdidine hızlı gözaltı

Kamera karşısına geçip, “Tüm Arapları ve güneyli görünümlüleri bıçaklayacağım. Şaka yapmıyorum” dedi. Ölüm tehdidi savuran Alman, kısa sürede gözaltına alındı

MEHMET UZUN
Ölüm tehdidine hızlı gözaltı
Magdeburg saldırısının ardından Bremerhaven kentinde yaşayan Klaus Ulli Q. adında bir Alman, Noel pazarına giderek önüne gelen Arap kökenli ya da güneyli görünüme sahip herkesi öldüreceği tehdidinde bulundu. TikTok hesabında tehdit videosunu görenlerin şikayeti üzerine adam kısa süre sonra şehir merkezinde gözaltına alındı.

KISA SÜREDE YAKALANDI
Videoda, "Yanıma yeterince bıçak alacağım. Şaka yapmıyorum. Arap gibi görünen herkesi bıçaklayacağım. Kaybedecek bir şeyim yok" mesajı veren Klaus Ulli Q., saldırı için tarih de verdi. Söz konusu video, büyük endişeye yol açtı. Polis, gözaltı işleminden sonra halk için bir tehlike olmadığı açıklaması yaptı.

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Ölüm tehdidine hızlı gözaltı
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