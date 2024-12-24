Ölüm tehdidine hızlı gözaltı

Magdeburg saldırısının ardından Bremerhaven kentinde yaşayan Klaus Ulli Q. adında bir Alman, Noel pazarına giderek önüne gelen Arap kökenli ya da güneyli görünüme sahip herkesi öldüreceği tehdidinde bulundu. TikTok hesabında tehdit videosunu görenlerin şikayeti üzerine adam kısa süre sonra şehir merkezinde gözaltına alındı.Videoda, "Yanıma yeterince bıçak alacağım. Şaka yapmıyorum. Arap gibi görünen herkesi bıçaklayacağım. Kaybedecek bir şeyim yok" mesajı veren Klaus Ulli Q., saldırı için tarih de verdi. Söz konusu video, büyük endişeye yol açtı. Polis, gözaltı işleminden sonra halk için bir tehlike olmadığı açıklaması yaptı.