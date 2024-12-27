‘Kazada ihmali olanlar cezalandırılsın’

SEFERLERİ DURDURMADILAR

KÖLN kentinde 11 Eylül 2023 günü fark edemediği trenin altında kalan ve iki gün sonra yaşamını yitiren Ali Sercan Ceyhan'ın hayat arkadaşı Katharina Lopes Duarte, kaza sonrası gelişmelere büyük tepki gösterdi. Ali'nin 10 dakika zaman alacak arızayı gidermek için görevlendirildiğini söyleyen Duarte, "Bunun için bir saat seferleri durdurmaları gerekiyordu, yapmadılar. Önlem de almadılar" dedi.





BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİLER

HAYAT arkadaşının ailesinin Hatay depreminde her şeyini kaybettiğini anlatan Duarte, "Kazanın ardından bir yılı geçmesine rağmen hâlâ ses çıkmadı. Başsağlığı bile dilemediler. Sadece mezar parasını ödediler. Ali'nin vefatından bir ay sonra dalga geçer gibi yeni iş sözleşmesi gönderdiler. Olayın sorumluları hakkında hiçbir şey yapılmadı. Savcıdan cevap bekliyoruz" şeklinde konuştu.



'BAŞKA İNSANLAR ÖLMESİN'

ADALET istediğini ifade eden Katharina Lopes Duarte, "Olayın failleri cezalandırılsın ki başka insanlar ölmesin" dedi. Duarte ve Alman Demiryolları'nda sendikacı olan Tolga Özgül, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al'ı ziyaret ederek kaza ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Öte yandan duyarlı kadın, Ceyhan adına tren garının çevresinde evsizlere tatlı ve kahve dağıttı. İbrahim TAŞ / KÖLN