Doktorlar hasta ayrımcılığı yapıyor

"ARTIK KABUL ETMEYECEĞİZ"

GKV Başkan Vekili Stefanie Stoff Ahnis, "Bir randevu platformuna girdiğinizde, yasal sigortalı olarak bir uzman doktor randevusu ararsanız, 6 hafta ya da daha sonraya bir tarih bulabilirsiniz. Ancak 'özel hasta' seçeneğini işaretlerseniz, ertesi gün randevu alabilirsiniz" açıklaması yaptı. Sigortalar arası ayrımcılık yapıldığına dikkat çeken Ahnis, "Ayrımcılığı artık kabul etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.





"TIBBİ GEREKLİLİĞE BAKILMALI"

Almanya'da insanların yüzde 90'ının yasal sağlık sigortasına sahip olduğunu söyleyen Stoff Ahnis, "Bu nedenle gelecekte randevuların, kişinin yasal ya da özel sağlık sigortasına sahip olup olmamasına göre değil, yüzde 100 tıbbi gerekliliğe göre verilmesi gerekli. Ayrıca, tüm muayenehaneler, boş randevu saatlerini günlük bir çevrimiçi platforma eklemeli. Bu yasal zorunluluk haline gelmeli" dedi.





DENETLEME YAPILMIYOR

Alman Hasta Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eugen Brysch ise yasal düzenleme çağrısında bulundu. Brysch, "Uzman ve aile hekimi randevularının dağıtım sistemi şeffaf değil. Yardım arayanlar, sağlık sigortalarından destek alamıyor. Doktorların çalışma süreleri ve randevu uygulamasının gözden geçirilmesi artık gecikti. Eyaletler denetim görevini yapmıyor" açıklamasında bulundu.