‘AfD daha tehlikeli olursa kapatılmalı’

Emekli hakim, sadece demokrasi için değil, ekonomik refah açısından da büyük tehlike arz eden Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) yasaklanması için zamanın henüz olgunlaşmadığını belirtti. Di Fabio, "Yasak bence şu an uygun değil" dedi. Uzun yıllar Alman Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığını yapan Udo di Fabio, yasağa şu an için şüpheyle yaklaştığını söyledi.Di Fabio, "Eğer parti ciddi anlamda tehlikeli hale gelirse, onu yasaklamayı düşünmek zorunda kalacağız" dedi. Di Fabio, "AfD, kuruluşundan bu yana giderek radikalleşti. Bu tipik olmayan bir şey. Tarihsel tecrübemize göre sandıkta başarıya ulaşan bir parti şu ana kadar ılımlı olma eğiliminde olmuştur. Radikalleşme sürerse, bu bizim özgür demokratik temel düzenimize karşı yeterli malzeme olabilir" diye konuştu.Emekli hakim, aynı zamanda AfD'ye yönelik yasağın toplumu radikalleştirme isteğini ortadan kaldırmayacağı konusunda da uyardı. Yasağı destekleyen Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili Marco Wanderwitz, yasaklama dilekçesi için destekçi arıyor. Ancak oy oranı yüzde 20'lere dayanan ve seçmeni çok olan bir partinin kapatılması konusunda endişeler var.