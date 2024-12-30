Öğrencilerin kaygısı giderek artıyor

RobertBosch Vakfı tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, öğrenciler arasında özellikle savaşlar, iklim krizi ve okulda performans baskısı ciddi kaygı nedenleri arasında. Öğrencilerin yüzde 39'u, Ukrayna, Suriye, İsrail ve Gazze gibi yerlerdeki savaşlar nedeniyle endişe duyduklarını belirtti. Dörtte birlik bölüm ise okul performansından endişe duyuyor.Okul performansından endişe duyanların oranı ise 14-17 yaş grubundaki kız öğrenciler arasında erkek öğrencilere göre daha yüksek. Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 27'si yaşam kalitelerini düşük olarak görüyor. Ayrıca yüzde 21'i psikolojik olarak kendisini yük altında hissediyor. Bu oran, düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler arasında yüzde 33.