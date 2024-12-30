Ünlü futbolcular Türk şoförlere emanet

Borussia Dortmund'un takım otobüsünü kullanan Nevşehirli Murat Yakıcı (55), bu görevi dolayısı ile Avrupa'da birçok ülkeye seyahat etti. Dünya yıldızlarını bugüne kadar sorunsuz taşıdığını belirten Yakıcı, "Futbolcular en uzak deplasmanda dahi mutlaka kendi otobüslerinde kendi yerlerinde oturmak istiyor" dedi.Dortmund, Avrupa maçları için seyahatlerinde iki otobüsünü de kullanıyor. FC Augsburg'un şoförü Zekeriya Yıldız (51) ise futbolcuların kendilerine çok güvendiğini söyledi ve, "Futbolcuların ve kulüp yönetiminin bizleri de takımın bir parçası olarak görmeleri çok gurur verici" diye konuştu.