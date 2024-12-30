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Giriş Tarihi: 30.12.2024

Ünlü futbolcular Türk şoförlere emanet

Almanya’nın en köklü kulüplerinden Borussia Dortmund ve FC Augsburg’u maçlara taşıyan otobüsleri Türk şoförler kullanıyor. Türk kaptanlar, “Bizi de takımın parçası olarak görüyorlar” dedi

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Ünlü futbolcular Türk şoförlere emanet
Borussia Dortmund'un takım otobüsünü kullanan Nevşehirli Murat Yakıcı (55), bu görevi dolayısı ile Avrupa'da birçok ülkeye seyahat etti. Dünya yıldızlarını bugüne kadar sorunsuz taşıdığını belirten Yakıcı, "Futbolcular en uzak deplasmanda dahi mutlaka kendi otobüslerinde kendi yerlerinde oturmak istiyor" dedi.

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Dortmund, Avrupa maçları için seyahatlerinde iki otobüsünü de kullanıyor. FC Augsburg'un şoförü Zekeriya Yıldız (51) ise futbolcuların kendilerine çok güvendiğini söyledi ve, "Futbolcuların ve kulüp yönetiminin bizleri de takımın bir parçası olarak görmeleri çok gurur verici" diye konuştu.
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Ünlü futbolcular Türk şoförlere emanet
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