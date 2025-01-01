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Giriş Tarihi: 1.1.2025 19:26 Son Güncelleme: 1.1.2025 19:28

Almanya'daki Türk restoranında şiddetli patlama

Almanya'da bir Türk restoranında patlama meydana geldi. Duisburg’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Marxloh semtindeki “Öz Urfa Restaurant Cafe” adlı restoranda meydana gelen şiddetli patlama, hem iç hem de dış mekânda ciddi hasara yol açtı. Restoranın ışıklı tabelası parçalanırken, kablolar sarktı ve camlar kırıldı.

İbrahim TAŞ
Almanya’daki Türk restoranında şiddetli patlama

Polis, olayın hedefli bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor ve soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Ancak, saldırının kişisel bir intikam mı yoksa organize suçlarla bağlantılı mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Restoranın bulunduğu cadde ulaşıma kapatıldı.

Restoranın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, olayın şokunun yaşandığı ve yetkililerle iş birliği içinde olunduğu belirtildi. Ayrıca, müşterilere destekleri için teşekkür edildi.

Duisburg polisi, olayla ilgili bilgisi olan veya şüpheli bir durum gözlemleyen kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini talep ediyor.

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Almanya'daki Türk restoranında şiddetli patlama
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