Almanya’daki Türk restoranında şiddetli patlama

Polis, olayın hedefli bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor ve soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Ancak, saldırının kişisel bir intikam mı yoksa organize suçlarla bağlantılı mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Restoranın bulunduğu cadde ulaşıma kapatıldı.

Restoranın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, olayın şokunun yaşandığı ve yetkililerle iş birliği içinde olunduğu belirtildi. Ayrıca, müşterilere destekleri için teşekkür edildi.

Duisburg polisi, olayla ilgili bilgisi olan veya şüpheli bir durum gözlemleyen kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini talep ediyor.