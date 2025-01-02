Almanya’da kurtlar sokağa indi

Doğa, Çevre ve Tüketiciyi Koruma Eyalet Dairesi (Lanuv) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık ayının ortasına kadar 84 saldırı kaydedildi.

Bu saldırılarda toplam 273 hayvan ya öldü ya da yaralandı. Lanuv, 67 olayın kesin olarak kurtlar tarafından gerçekleştirildiğini doğrularken, 17 olayın hâlâ araştırıldığını bildirdi.

Dikkat çeken bir diğer gelişme, önceki yıllara kıyasla araç çarpması sonucu ölen kurtların sayısındaki artış oldu. Bu durum, bölgede dolaşan kurt sayısında yükselişi işaret etti.