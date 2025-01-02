Bisikletle Mekke’ye gidiyor

İş makinesi operatörü olarak çalışan Keskin, hava şartlarına bağlı olarak yolun büyük bölümünü pedal çevirerek tamamlarken, olumsuz koşullarda otostop ya da otobüslerle yoluna devam ettiğini söyledi.

Dağcılık ve bisiklet sporuyla ilgilenen Keskin, yanında hazır bulundurduğu çadırında konakladığını ifade etti, yaklaşık 1,5 ay boyunca hava şartları ve bisiklet için tehlikeli olabilecek alanlar dışında pedal çevirerek kutsal topraklara ulaşmayı hedeflediğini anlattı.

Bisiklet sevgisinin yıllar önce başladığını, daha önceki yıllarda da bisikletle Almanya'dan Düzce'ye gittiğini söyleyen Keskin, "Mekke'ye yıllardır gitmek istiyordum ve sürekli ertelemek zorunda kalıyordum. Allah kazasız belasız gitmeyi nasip etsin" diye konuştu.