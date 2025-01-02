Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Bisikletle Mekke’ye gidiyor
Giriş Tarihi: 2.1.2025 18:18

Bisikletle Mekke’ye gidiyor

ULM kenti yakınlarındaki Bad Buchau kasabasında yaşayan 44 yaşındaki Habip Keskin, umre vazifesi için bir ay önce çıktığı yolculuğunda Türkiye’ye ulaştı. Memleketi Düzce’de ailesini ziyaret eden Keskin, daha sonra Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine pedal çevirmeye başladı.

Bisikletle Mekke’ye gidiyor

İş makinesi operatörü olarak çalışan Keskin, hava şartlarına bağlı olarak yolun büyük bölümünü pedal çevirerek tamamlarken, olumsuz koşullarda otostop ya da otobüslerle yoluna devam ettiğini söyledi.

Dağcılık ve bisiklet sporuyla ilgilenen Keskin, yanında hazır bulundurduğu çadırında konakladığını ifade etti, yaklaşık 1,5 ay boyunca hava şartları ve bisiklet için tehlikeli olabilecek alanlar dışında pedal çevirerek kutsal topraklara ulaşmayı hedeflediğini anlattı.

Bisiklet sevgisinin yıllar önce başladığını, daha önceki yıllarda da bisikletle Almanya'dan Düzce'ye gittiğini söyleyen Keskin, "Mekke'ye yıllardır gitmek istiyordum ve sürekli ertelemek zorunda kalıyordum. Allah kazasız belasız gitmeyi nasip etsin" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bisikletle Mekke’ye gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA