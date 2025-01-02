Düşük yapan kadına doğum izni hakkı

Düşük sonrası kadınlar da artık yeni düzenleme ile doğum izni hakkına sahip olacak. Mevcut doğum izni yasasına göre, doğum yapan kadınlar sekiz hafta boyunca çalışmama hakkına sahipti. Ancak düşük durumunda bu hak tanınmıyordu. Tıbbi açıdan 24. gebelik haftasından önce meydana gelen bir hamilelik sonlanması düşük olarak kabul ediliyor. Yeni düzenlemeyle, 13. veya 15. gebelik haftasından itibaren düşük yapan kadınlara da kademeli olarak doğum izni hakkı tanınması planlanıyor.

Federal Aile Bakanı Lisa Paus, "Düşük yapmak travmatik bir deneyim olabilir. Kademeli doğum izni kadınlara iyileşme ve sağlık sorunlarını önleme fırsatı sunar" dedi. Tasarının erken genel seçimlerden önce yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni düzenleme, düşük yapmış kadınların iş hayatına dönmeden önce fiziksel ve psikolojik olarak toparlanmasını sağlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.