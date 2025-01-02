Irkçı AfD için canlı yayın yapacak

Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Almanya'nın kurtuluşu için umut kıvılcımı olarak gören ABD'li milyarder Elon Musk, bir hamle daha yaptı. Tepki toplayan açıklamalarında geri adım atmayıp AfD'ye desteğini artıran Musk, şimdi de AfD lideri Alice Weidel ile birlikte bir yayın yapmayı planlıyor.

Musk, bir AfD yanlısı influencer'a "Alice ve ben bir X-Space konuşması yapınca, akıllarını kaybedecekler" şeklinde mesaj gönderdi. Weidel de bu mesajı X platformunda paylaştı ve Musk'a AfD için gösterdiği destek nedeniyle teşekkür ettiği video paylaştı. Weidel'in sözcüsü Daniel Tapp, Weidel'in ekibinin Musk'ın ekibiyle düzenli olarak iletişim halinde olduğunu belirtti.