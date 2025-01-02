Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Irkçı AfD için canlı yayın yapacak
Giriş Tarihi: 2.1.2025 14:36 Son Güncelleme: 2.1.2025 14:59

Irkçı AfD için canlı yayın yapacak

ABD’li milyarder Elon Musk’ın seçimler yaklaşırken ırkçı AfD’ye olan desteği artıyor. Ülkenin siyasetine müdahale ettiği için büyük tepki gören Musk, şimdi de bu parti için canlı yayın yapacak.

Fatih YILMAZ
Irkçı AfD için canlı yayın yapacak

Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Almanya'nın kurtuluşu için umut kıvılcımı olarak gören ABD'li milyarder Elon Musk, bir hamle daha yaptı. Tepki toplayan açıklamalarında geri adım atmayıp AfD'ye desteğini artıran Musk, şimdi de AfD lideri Alice Weidel ile birlikte bir yayın yapmayı planlıyor.

Musk, bir AfD yanlısı influencer'a "Alice ve ben bir X-Space konuşması yapınca, akıllarını kaybedecekler" şeklinde mesaj gönderdi. Weidel de bu mesajı X platformunda paylaştı ve Musk'a AfD için gösterdiği destek nedeniyle teşekkür ettiği video paylaştı. Weidel'in sözcüsü Daniel Tapp, Weidel'in ekibinin Musk'ın ekibiyle düzenli olarak iletişim halinde olduğunu belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Irkçı AfD için canlı yayın yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA