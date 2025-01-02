İşveren rota değişikliği istiyor

Kısa adı BGA olan Federal Toptan Satış, Dış Ticaret ve Hizmetler Birliği Başkanı Dr. Dirk Jandura, "Reformlar olmadan büyüme olmaz. Şirketler için daha fazla manevra alanı, kurumlar vergisinde indirim ile Alman Tedarik Zinciri Yasası'nın kaldırılması gerekiyor" dedi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) da inandırıcı ve yatırım dostu bir yol izlenmesi çağrısında bulundu. DIHK Başkanı Peter Adrian, gelecekte "önce büyüme" ilkesinin geçerli olması gerektiğini söyledi, "Bürokrasinin azaltılması, elektrik fiyatlarının daha uygun hale getirilmesi ve özellikle altyapı hizmetleri için kamu ihale yasasının basitleştirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.