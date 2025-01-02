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Giriş Tarihi: 3.1.2025 02:40

Norveçliler araç tercihiyle şaşırttı

Norveç’in otomobil istatistikleri, bu ülkenin içten yanmalı motorların sonlandırılmasında AB’nin ne kadar ilerisinde olduğunu gözler önüne serdi. Satılan her on yeni araçtan dokuzunu elektrikli otomobiller oluşturdu

Cemil ALBAY
Norveçliler araç tercihiyle şaşırttı

Norveç Karayolları Federasyonu'nun (OFV) verilerine göre, 2024 yılında satılan yeni araçların yüzde 88,9'u tamamen elektrikli araçlardan oluştu. Bu oran 2023'te yüzde 82,4 idi. Diğer yüzde 2,7'yi ise hem elektrikle şarj edilebilen hem de benzinle çalışabilen plug-in hibrit araçlar oluşturdu. Sadece dizel veya benzinle çalışan araçlar ise yüzde 3,1 gibi düşük bir pazar payına sahip oldu.

Norveç Elektrikli Araçlar Derneği Başkanı Christina Bu, "Norveç, yeni araç pazarından dizel ve benzinli araçları neredeyse tamamen kaldıran ilk ülke olacak" açıklaması yaptı. Norveç, iklimi olumsuz etkileyen egzoz gazlarına sahip hiçbir aracı tescil etmemeyi hedefliyor. 2035 yılından itibaren, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AB üyesi olmayan Norveç'i de içeren) otomobil üreticileri sadece sıfır emisyonlu yeni araçlar sunabilecek. Öte yandan Norveç, elektrikli araçların pazar payı konusunda uzun süredir dünya lideri konumunda.

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Norveçliler araç tercihiyle şaşırttı
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