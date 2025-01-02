Nükleerden çıkış ihracata darbe oldu

Almanya, elektrik ithalatında her geçen yıl daha fazla bağımlı hale gelmeye başladı. 2024 yılında ülkenin elektrik ithalatı 2019 yılına kıyasla iki kat arttı. Buna göre ülkede 2024'te yaklaşık 77 bin gigawatt saat (GWh) elektrik ithal ederken sadece 48,2 GWh'lik ihraç yapıldı. Özellikle Fransa, İsviçre, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi komşu ülkelerden elektrik alımı giderek arttı.

Almanya Nisan 2023'te son nükleer santrallerini kapatarak enerji politikalarında önemli değişiklik yapmıştı. Bu tarihe kadar Almanya'da üretilen uygun fiyatlı elektrik dış pazarda talep görüyordu. Elektrik ithalatının ciddi finansal açık verdiğine dikkat çeken uzmanlar, 2024 yılında ülkenin 5,3 milyar euro karşılığında yurtdışından elektrik satın aldığına vurgu yaptı. İhracattan ise sadece 3 milyar Euro gelir elde edildi.