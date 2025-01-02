Parasal varlıklar 9,3 trilyon euroya ulaştı

DZ Bank ekonomisti Michael Stappel, ülkedeki 9,3 trilyon euroluk şahsi paranın 2023'e kıyasla yüzde altı artılı işaret ettiğini dile getirdi ve 2025'te rakamın yüzde 4 artışla 9,8 trilyon euroya ulaşmasını öngördüklerini söyledi.

Ülkedeki hanelerin gelirlerinin önemli kısmını tasarrufa yönlendirdiği belirtilirken geçen yılın tasarruf oranı yüzde 11,8 olarak tahmin edildi. Kişi başına aylık ortalama 280 euro tasarruf eden Almanya'daki hanelerin, dünya genelinde en fazla tasarruf edenler arasında yer aldığı aktarıldı.