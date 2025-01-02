Uçamadan yere çakıldı

Uçan taksi üreticisi Volocopter, pazara giriş için gün sayarken iflas başvurusunda bulundu. Baden Württembergli şirket, rakibi Lilium gibi son anda yatırımcı bulup mutlu son umuyor. Bruchsal merkezli Volocopter, nakit sıkıntısı nedeniyle Karlsruhe Yerel Mahkemesi'ne iflas başvurusu yaptı. Yaklaşık 500 çalışanı olan şirket, "Taze sermaye sağlama çabalarına rağmen, iflas dışında işin devamı için sürdürülebilir bir çözüm bulunamamıştır" açıklamasında bulundu.

Süreci yöneten Anchor Hukuk Bürosu'ndan Tobias Wahl, şirketin faaliyetlerini sürdürmek ve Şubat ayı sonuna kadar bir yatırımcı bulmak istendiğini söyledi. 2011 yılında kurulan şirketin Bavyeralı rakibi Lilium sonbaharda iflas başvurusunda bulunmuş ancak geçen ay bir yatırımcı bulmuştu. Öte yandan Volocopter henüz AB Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) sertifikasını da alamadı.