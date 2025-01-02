Yanlış çöp atan 2500 euro ceza ödeyecek

1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren biyolojik atıkların bertarafı için yeni kurallar getiriliyor. Amaç, biyolojik atık çöp kutularındaki yabancı maddelerin (yani o kutuya ait olmayan çöplerin) miktarını önemli ölçüde azaltmak. Yeni düzenlemeye göre, biyolojik atık kutusunda yalnızca yüzde bir oranına kadar yabancı madde bulunmasına izin verilecek. Bu oran yüzde 3'ü aşarsa yaptırımlar uygulanacak.
Biyolojik atık kutularındaki yabancı madde oranı şu anda yüzde 5'e kadar çıkabiliyor.
KONTROL EDİLECEK
Sınırlamalara uyulması için öncelikle vatandaşların biyolojik atık kutusuna ne atabileceklerini iyi bilmeleri gerekiyor. Belediyeler ve atık toplama şirketleri, çöplerin doğru şekilde ayrıldığını kontrol edecek. Bazı bölgelerde bu kontroller başladı. Çöpte yabancı madde olup olmadığını anlamak için çöp kutuları hem çalışanlar tarafından incelenecek hem de araçlardaki dedektörlerle metaller taranacak.
ÇÖP KUTUSUNU ALMAYACAKLAR
Eğer kutuda yüzde 3'ten fazla yabancı madde bulunursa, çöp kutusu toplanmayacak ve yanlış ayrılmış atıklar düzgün şekilde ayrılana kadar yerinde bırakılacak. Yasaya göre, çöp ayrımı konusundaki ciddi ihlaller için 2500 euroya kadar para cezası öngörülüyor.
Biyolojik atık kutusuna ne atılabilir?
Biyolojik atık kutusuna atılmaması gerekenler:
Yabancı maddeler, özellikle plastikler, biyolojik atıkların işlenmesini engelliyor ve bu atıklar yakılmak zorunda kalıyor. Avrupa Ekonomi Servisi'ne göre, bu nedenle yılda 92 bin ton kompost kaybediliyor, bunun yerine nitratı yüksek gübreler kullanılıyor.