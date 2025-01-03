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Giriş Tarihi: 3.1.2025 15:25

Kadın patronların sayısı arttı

Alman ekonomisinin yönetim kadrolarındaki kadınlar, pozisyonlarını önemli ölçüde güçlendiriyor. Artık halka açık en büyük şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin dörtte birini kadınlar oluşturuyor

Cemil ALBAY
Kadın patronların sayısı arttı

KADINLAR, Alman ekonomisinde giderek daha fazla üst düzey pozisyon elde ediyor. Russell Reynolds isimli danışmanlık şirketinin yaptığı bir analize göre, DAX şirketlerinin yönetim kurullarında kadınların oranı geçen yıl yüzde 23'ten yüzde 25'in üzerine çıktı. İlk kez üç DAX şirketi Commerzbank Bettina Orlopp, Daimler Truck Karin Radström ve Merck Belen Garijo liderliğinde yönetiliyor.

DAHA ÇABUK AYRILIYORLAR

2020'den bu yana, Almanya'nın en büyük halka açık şirketlerinin üst yönetimindeki kadın oranı yüzde 13'ten yüzde 25'e yükseldi. Geçen yıl 11 kadın, bir DAX şirketinin yönetim kuruluna atandı. Ancak kadınlar, hâlâ erkeklere göre çok daha erken bu pozisyonlardan ayrılıyor. Geçen yıl beş kadın yönetim kurulu üyesi görevinden ayrıldı ve hepsi bu görevde en fazla üç yıl kaldı. Ayrılan kadınlardan hiçbiri başka bir üst düzey yöneticilik pozisyonuna atanmadı.

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Kadın patronların sayısı arttı
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