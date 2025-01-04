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Giriş Tarihi: 4.1.2025 22:16

Bilyeli havai fişek bacaklarını parçaladı

Yılbaşı gecesi Berlin’de içine bilye yerleştirilmiş havai fişeklerin ağır yaraladığı yedi yaşındaki çocuğun Necati Karkı olduğu ortaya çıktı. Abisi, görgü tanıklarından yardım istedi.

Fatih YILMAZ
Bilyeli havai fişek bacaklarını parçaladı

Berlin'de hava fişek patlaması sonrası biri ağır sekiz kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan kişinin 7 yaşındaki Necati Karkı olduğu ortaya çıktı.

Bacaklarından ciddi şekilde yaralanan çocuğun abisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havai fişekleri patlatan saldırganlar konusunda görgü tanıklarından yardım istedi.

Bilyeli havai fişeklerin kalabalık grubun içinde bilinçli şekilde atıldığı ileri süren Karkı, videolu paylaşımda "Tegel'de bir kalabalığın içine bomba atıldı. Kalabalık çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluşuyordu. En ağır yaralı olan küçük kardeşim Necati de dahil olmak üzere 14 kişi yaralandı. Kardeşim 3 kez ameliyet edildi. Patlamada bacakları parçalandı. Genital bölgesinde yaralanmalar var. Saldırganları görenler lütfen bize bilgi versin" dedi.

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Bilyeli havai fişek bacaklarını parçaladı
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