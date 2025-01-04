Çifte vatandaşlığı tehdit olarak görüyor

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU), başbakan adayı Friedrich Merz'in göçmenlere dönük söylemleri seçim yaklaştıkça sertleşiyor. Daha evvel büyük ceza gerektirmese de iki suça katılan mültecilerin sınır dışı edilmesi gerektiğini dillendiren parti, bu kez "Suça karışanın elinden çifte vatandaşlığı alalım" dedi.

Türklerin yıllarca verilmesi için büyük çaba sarf ettiği çifte vatandaşlığı tehlike olarak gören Merz, geçen yıl Alman vatandaşlığına 200 binden fazla kişinin mürcaatta bulunduğu ve bunların yüzde 80'inin köken ülke vatandaşlığını korumak istediğini söyledi. Bunun Almanya için sorun oluşturabileceğine değinen Merz, en azından suç işlemiş kişilerin vatandaşlığının iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hükümetin yabancıların hızlı bir şekilde vatandaşlığa geçirme isteiğinin her zaman sorun çıkarabileceğini ifade eden CDU/CSU'nun Başbakan adayı Merz, bu nedenle yeni vatandaşlık yasasında hızlı bir değişiklik yapmaları gereğinin altını çizdi.