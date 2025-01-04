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Giriş Tarihi: 4.1.2025 14:51 Son Güncelleme: 4.1.2025 15:06

Evden ayrıldı bir daha haber alınamadı!

Almanya'nın Kamp Lintfort kentinde yaşayan 37 yaşındaki Kadir K.’dan 28 Aralık tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Cengiz PARLAYAN
Evden ayrıldı bir daha haber alınamadı!

Almanya'nın Kamp Lintfort kentinde yaşayan 37 yaşındaki Kadir K.'dan 28 Aralık tarihinden bu yana haber alınamıyor. Polis, evden saat 16.30 sularında ayrılan Ladir K.'nın sağlık sorunları yaşadığını ailesinin zor bir durumla karşı karşıya kalmış olabileceğinden endişe ettiğini açıkladı. Sürücü ehliyeti de bulunmayan Kadir K.'nın genellikle toplu taşıma araçları ile seyahat ettiği belirtilirken Essen'de bir kadınla tanışmış olabileceği bilgisi verildi. Polis kayıp adamın bulunması için halktan yardım istedi, "02842-934-0 numaralı telefonu ya da 110 numaralı acil yadım hattını arayın" ifadelerini kullandı.

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Evden ayrıldı bir daha haber alınamadı!
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