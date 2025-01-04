NSU uzantılarından vekile ölüm tehdidi

"ALMANYA YABANCILARLA KALKINIYOR"

Milletvekili Lindh, www.sabah.de'ye yaptığı açıklamada, "Bu tehdit kesinlikle ciddiye alınması gereken bir durum. Aşırı ırkçıların hedefinde yine ben vardım ve ölüm tehditleri alıyorum. Sadece bana değil, Wuppertal seçim ofisimde benimle birlikte çalışan diğer ekip arkadaşlarıma da korku vermek istiyorlar. Bunların beni yıldıramayacağını daha önce aldığım ölüm tehditlerinde de açıkladım, yine tekrarlıyorum. Beni susturamazsınız. Doğru bildiğim yolda ve seçmenimin bana verdiği güvenle işimi yapacağım. Bana yabancı hayranı ifadesi kullanmışlar. Bu ülkenin kalkınmasında yabancı kökenli vatandaşlarımızın emeklerini bunlar bilmiyor, bu ülke yabancı kökenli insanlarla daha da kalkınacak ileriye gidecek" ifadelerini kullandı.

