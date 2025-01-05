Habeck, orduya daha fazla silah istiyor

Bakan Habeck, Alman ekonomisinin yüzde 3,5'ine denk gelen bir bütçenin savunmaya ayrılması gerektiğini belirtti. Habeck, "Putin'in saldırmaya cesaret edememesi ve barışın korunması için bu adımı atmalıyız" dedi.

Bu artışın finanse edilmesi için borçlanmayı öneren Habeck, sosyal yardım kesintileri veya mevcut bütçeden kaynak aktarımını reddetti. Borç freni kuralının tamamen kaldırılmasına karşı çıkan Habeck, bunun reform edilmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce Başbakan Olaf Scholz, savunma bütçesi konusunda Almanya'nın NATO'nun yüzde 2 hedefini 100 milyar Euro'luk özel fonlarla karşılanacağını açıklamıştı. Ancak bu özel savunma fonunun 2027 yılında sona erecek olması Bakan Robert Habeck'in önerisini daha da kritik hale getirdi.

Geçmişte askerlik görevi için kendisinin vicdani retçi olduğunu ancak şu anda güvenlik tehditleri olması nedeniyle benzer bir gerekçesinin olmadığını ifade eden Habeck, "Bugün olsa orduya katılırdım" dedi.